北韓飛彈發展 中國公司幫助是關鍵

一名男子4月16日在南韓首爾的一個火車站看電視轉播的北韓飛彈試射。(美聯社)

北韓從去年起已經進行了近30次的火箭和飛彈試射，似乎顯示其研發進展飛快，但蒐集到的殘骸碎片卻顯示其中有許多外國製的零件，追查後發現源自中國公司。

美國雜誌《國家利益》(National Interest)報導，去年2月北韓發射了銀河-3(Unha-3)火箭，將一顆觀察衛星送上地球軌道，許多觀察家相信該火箭很可能是北韓洲際彈道飛彈的前身。當時北韓雖刻意在升空火箭上裝設多個爆炸裝置，企圖避免讓其他國家蒐集殘骸、進行調查，但是南韓蒐集到相當不少殘骸、並進行火箭重建調查。

經分析後聯合國的報告表示，火箭的零件非北韓自製的、而是來自國外，而且是由中國公司提供。聯合國已禁止各國將可被製成飛彈或核武的物品出口給北韓，雖然北京否認中國公司曾這麼做，但證據顯示違反情況很常見，尤其是在兩國邊境地區。美國智庫科學國際安全保障研究所(Institute for Science and International Security)的報告表示，位於中國東北的瀋陽工具機股份有限公司就曾運送禁品到北韓，該公司至少到2015年年尾時都仍和北韓保持關係密切。。

中國公司也傳出曾將西方國家的商品運送到北韓，雖然這些商品在賣給中國時就已經規定不可轉運到北韓，但中國公司有時並沒有確實遵守。

北京政府是否涉及這些非法運送、或只是單純的監督不實則不得而知。中國和美國一樣都不樂見中國發展出精密的彈道飛彈，但中國政府傾向維持目前的現況和穩定，並不希望北韓因政權瓦解或戰爭引發混亂。

但《華盛頓郵報》(Washington Post)引述的專家認為，不管中國政府態度如何，貧窮和孤立的北韓之所以能發展出這些飛彈武器，很明顯是歸功於透過中國公司流入北韓的零件，北韓若沒有這些零件很可能無法自製。

北韓去年進行了約24次左右的火箭和彈道飛彈測試，今年連同今天發射但失敗的試射，也已經進行了8次試射。北韓從過去起就一直不斷威脅，要用大規模毀滅性武器對付美國和其盟友國家。

中國已出現有意要北韓收斂的跡象，去年9月中國逮捕11名公司總裁，因為他們的公司─丹東鴻祥實業發展有限公司─涉嫌出口可用來製作化學物器的商品。今年2月美國國務卿提勒森(Rex Tillerson)呼籲中國用盡所有手段遏止北韓後，中國政府禁止所有北韓出口的煤礦。上週美國總統川普(Donald Trump)和中國國家主席習近平會面後，中國政府下令貿易公司退回北韓煤礦、並停止和北韓公司貿易往來。

(中時電子報)