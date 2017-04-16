台船興建中拖船火警 2工人燒死艙內

台船公司一艘正在興建中的拖船機艙昨天下午無故冒煙發生火警，事後撲滅火勢清理火場時，發現盧姓、林姓等2名包商工人被燒死在裡面。

昨天下午4點多，有工人發現拖船機艙冒煙，立即報警，並帶著消防器材與水線下至甲板下方3層的狹小機艙滅火，濃煙散去後發現盧姓及林姓工人，擠在機艙內，已被火燒焦了；警方懷疑2人疑施工不慎引發火警，來不及逃生而慘死在高溫機艙內。

檢警今天將相驗，以釐清火警原因。

(中時)