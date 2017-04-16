馬在檢察署內做這事 政大法學院副教授批特權
台北地院14日開庭審理前總統馬英九遭控洩密案，庭訊後馬接受媒體訪問時，拿起麥克風強調自己沒有犯罪；對此，政大法學院副教授劉宏恩質疑，這究竟為特權，還是法院高層的特許？
劉宏恩看到媒體照片後，昨（15）日在臉書提問，究竟是從何時開始，當事人已被開放可於法院「內」拿麥克風對記者發表聲明，而且還有法警協助？他並好奇，如果馬英九能如此，其他當事人往後是否也要比照辦理？
對於劉宏恩的質疑，台北地院澄清，馬英九發表聲明處是在台北地院檢察署那一邊，因此劉昨稍晚在原po文加上附註，表示將質疑對象更正為「台北地方法院檢察署」，並要求法務部能比照此案，把全國檢察署「內」的空間開放，讓自認為冤枉的當事人能以麥克風對媒體發表聲明，並請法警協助。
另外，針對台北地院在回應中提到，「這樣做是行之有年的事情」，劉宏恩今早指出，他的原po文有近百名律師、法官、檢察官按讚或分享，這些每天進出法院與地檢署的人，什麼時候曾經看過被告的一般民眾，可以在司法官署內拿麥克風抨擊司法，法警還在一旁協助。
「這到底是你們瘋還是我瘋？」劉宏恩痛批，司法公信力讓被告在官署外踐踏還不夠，現在竟然還得提供自己的空間與人員，協助被告踐踏自己。
(中時電子報)
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