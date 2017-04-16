34度高溫 吳德榮：今明就像夏天一樣 周四稍轉涼

氣象專家吳德榮今在專欄「洩天機教室」指出，今晨截至5時平地最低氣溫都已在22度左右（宜蘭21.8度、板橋22.0度）又比昨晨回暖2、3度。今、明兩天溫暖舒適、白天微熱似夏，西半部天氣穩定，高溫可升至31度至34度；東半部仍有局部短暫降雨；近地層水氣增多，金馬易有霧發生。

不過，吳德榮說明，周二、三鋒面接近，高溫微幅下降，但低溫變化不大，北台灣及東半部有局部短暫降雨機率，其他地區影響不大。周四至下周日鋒面南下、並在台灣附近徘徊，冷空氣不強，天氣稍轉涼，但因雲多、易降雨，將帶來局部陣雨或雷雨，其中周四及周六、日可能有較不穩定時段，周五可能出現短暫空檔，但需要時間接近再觀察。

吳德榮說，歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬，「熱帶低氣壓」今將通過菲律賓中部，明進入南海，逐漸轉北，周三再轉向東北，周四進入巴士海峽、繼續向東北東前進。他指出，新的系集預報50次的模擬路徑，大部分離台灣較遠，有很多中途消失，能接近台灣僅是少數，「反映影響台灣機率又調整得更低了。」

(中時)