新型毒品氾濫 立委提修法嚴懲

市面上新型毒品氾濫，咖啡包、糖果等混合式的毒品層出不窮，已成為毒品防制上的漏洞，親民黨立委陳怡潔提案修法《毒品危害防制條例》，將這些遊走灰色地帶的毒品也列入法規所定義的毒品，並且加重製造、運輸、販賣毒品的刑責。陳怡潔表示，若通過修法，盼能讓毒品源頭受到更嚴厲的刑罰，藉此達到嚇阻之效。

陳怡潔表示，近年來，毒販為了避人耳目引進各式新型毒品，由於「換裝、變裝」後的毒品，不僅包裝精美甚至仿冒知名品牌，一來導致毒販便於躲避查緝，二來更因為各類毒品不斷推陳出新，在無法即時納管下容易鑽法律漏洞。為了不讓掃毒工作緩不濟急，特別提出修法。

陳怡潔指出，根據法務部的統計資料可以發現，12到17歲青少年吸毒的人數向上提升，比十年前暴增十倍，且許多新型混合毒品，用常見的奶茶包、咖啡包、跳跳糖、梅子粉、果凍、科學麵等仿冒包裝充斥校園，使吸毒年齡有向下扎根的趨勢。

修法將新型毒品賦予定義，並比照四級毒品罰則懲處以便納管外，並將現行每三個月才召開一次的毒品防制審議委員會，修正為每二個月就必須召開；同時為了做好源頭控管，一併提高製造、運輸、販賣或轉讓毒品的刑責與罰金。

(中時)