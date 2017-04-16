配合橋基保護工程　台61線玄寶大橋管制

交通部公路總局辦理台61線玄寶大橋（竹南與後龍間）P13~P18橋基保護工程，預定自年4月17日起至5月26日止，配合施工材料吊運作業，屆時將針對台61線玄寶大橋（95K+100~95K+500）南下側車道執行管制，僅限機車、自行車通行。

管制期間，原行駛台61線南下側車道之汽車及大型車輛，將提前引導進入快車道行駛，側車道僅限機車和自行車通行，公路局呼籲用路人車遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，相關資料可洽苗栗工務段037-253770。

(中時)