印尼萬隆技職大學將成立「印尼-台灣技職及產學創新中心」

印尼訪問團與我方大學代表研議未來合作計畫。（教育部提供）

印尼科研暨高等教育部長納西爾推動台印雙方各項交流計畫，即將於萬隆技職大學成立「印尼-台灣技職及產學創新中心」，最近特別指派該部首席顧問哈利率領高等教育機構總司秘書長艾古斯及萬隆技職大學校長英邦訪台，初步洽商未來合作機構及相關方案。

我國繼去年10月在印尼萬隆成功舉辦「2016年台印尼高等教育論壇」後，盼進一步拓展並落實與我國大專校院之教育合作，獲得印尼科研暨高等教育部的大力支持，指定萬隆技職大學成立「印尼-台灣技職及產學創新中心」，由英邦校長擔任未來雙方交流計畫窗口，辦理雙邊教師培訓、學生交流與實務訓練、雙聯學制、技職專班選送及產學創新研討會等相關計畫。

我國正大力推動發展「5+2」產業領域及前瞻建設計畫，印尼政府正積極推動「7+1」優先發展產業領域(農業、良食安全、能源科技、交通管理、健康及醫藥、資訊技術、國防科技、海洋科技)，雙方希望盡量在人才培育上達成對接。訪賓對於國際學生產學合作專班深感興趣，希望在電子、機械製造、理工、護理及技術轉移等領域先進行合作。

教育部國際司長楊敏玲邀集北科大、國北護、屏科大、東海及菁英來台留學計畫辦公室等單位代表與訪賓進行討論交流。

該訪團本次也參訪台科大育成中心、成功大學技轉中心、創意基地C-Hub、東海大學育成中心及漢翔航空工業股份有限公司等機構參訪，經由實地瞭解我國技職及產學合作發展現況，以便在近期展開具體的合作計畫。

教育部推動新南向人才培育計畫，積極規畫各項人才培育計畫，自去年起並陸續邀請印尼科研暨高教部部長、機構發展總司長、教育訓練總司長、國際司長、組織合作司司長、副司長等訪臺，積極促成雙邊高等教育之交流合作，加強與印尼官方及學界合作關係，促進雙邊人才交流與培育。

(中時)