遊新疆魔鬼城 聽那哭嚎的懺悔聲
「狂風給了它魔鬼城的名，還讓它有了魔鬼的形」，起風時的淒厲呼嘯聲，令人毛骨悚然。位在新疆維吾爾自治區的烏爾禾礦區，獨特的風蝕地貌令其千姿百態，從遠方望去，各種砂岩奇異形體宛如一座城堡屹立在戈壁蒼茫大漠之中，這座城堡形似各種名勝古蹟，壯觀的自然景緻令人讚嘆，但若要深入，就會因為那死寂的氛圍與風聲而感到顫慄。
原先的魔鬼城，其實是個擁有豐富生態的巨大的湖泊，在經過兩次大的地殼變動後，成了現在的風蝕地形。強勁的西北風把烏爾禾礦區吹成了一個「迷你世界」，北京天壇、埃及金字塔、柬埔寨的吳哥窟、羅馬競技場，形似各地古蹟的山丘將整個區域用得宏偉壯觀，大自然的鬼斧神工令人驚艷，獨特的地形樣貌吸引不少劇組前來，電影臥虎藏龍的取景地之一就在這。
遠觀雖雄偉壯闊，但一進入其領域，奇形怪狀的高大土丘、乾裂的黃土以及風起時所發出如鬼哭狼嚎般的尖厲聲，即便不是黑夜，也叫人感到顫慄懼怕，「魔鬼城」之名名不虛立。
而關於魔鬼城，還有這麼樣的一個傳說，相傳這裡原先就是一座城堡，住在裡面的人善良勤勞，生活豐衣足食，只是在財富的累積下，人們開始沉溺於玩樂，充滿暴戾之氣，於是天神變化為乞丐，告訴人們是邪惡讓他從富人變乞丐，希望能藉此喚起大家的良知，但方法沒奏效，城裡的人對乞丐的嘲諷讓天神震怒，將城堡化為廢墟，並將人們壓在廢墟下，自此，亡魂哀鳴聲便不斷的傳出，呼嘯的風聲就是他們的懺悔聲，而這樣一段的神奇傳說，也讓魔鬼城更添了些神秘感。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。