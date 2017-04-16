遊新疆魔鬼城 聽那哭嚎的懺悔聲

新疆維吾爾自治區的烏爾禾礦區，別名魔鬼城。 (達志影像/shutterstock提供)

新疆「魔鬼城」，大自然鬼斧神工令人驚嘆。 (達志影像/shutterstock提供)

「狂風給了它魔鬼城的名，還讓它有了魔鬼的形」，起風時的淒厲呼嘯聲，令人毛骨悚然。位在新疆維吾爾自治區的烏爾禾礦區，獨特的風蝕地貌令其千姿百態，從遠方望去，各種砂岩奇異形體宛如一座城堡屹立在戈壁蒼茫大漠之中，這座城堡形似各種名勝古蹟，壯觀的自然景緻令人讚嘆，但若要深入，就會因為那死寂的氛圍與風聲而感到顫慄。

原先的魔鬼城，其實是個擁有豐富生態的巨大的湖泊，在經過兩次大的地殼變動後，成了現在的風蝕地形。強勁的西北風把烏爾禾礦區吹成了一個「迷你世界」，北京天壇、埃及金字塔、柬埔寨的吳哥窟、羅馬競技場，形似各地古蹟的山丘將整個區域用得宏偉壯觀，大自然的鬼斧神工令人驚艷，獨特的地形樣貌吸引不少劇組前來，電影臥虎藏龍的取景地之一就在這。

魔鬼城是李安臥虎藏龍拍攝地之一，傍晚時分夕陽映照的色澤，十分美麗。(資料照)

遠觀雖雄偉壯闊，但一進入其領域，奇形怪狀的高大土丘、乾裂的黃土以及風起時所發出如鬼哭狼嚎般的尖厲聲，即便不是黑夜，也叫人感到顫慄懼怕，「魔鬼城」之名名不虛立。

而關於魔鬼城，還有這麼樣的一個傳說，相傳這裡原先就是一座城堡，住在裡面的人善良勤勞，生活豐衣足食，只是在財富的累積下，人們開始沉溺於玩樂，充滿暴戾之氣，於是天神變化為乞丐，告訴人們是邪惡讓他從富人變乞丐，希望能藉此喚起大家的良知，但方法沒奏效，城裡的人對乞丐的嘲諷讓天神震怒，將城堡化為廢墟，並將人們壓在廢墟下，自此，亡魂哀鳴聲便不斷的傳出，呼嘯的風聲就是他們的懺悔聲，而這樣一段的神奇傳說，也讓魔鬼城更添了些神秘感。

(中時電子報)