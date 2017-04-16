謝秦昊「沒丟下自己」 伊能靜洩維繫家庭美滿秘訣

伊能靜常在微博曬天倫樂。(圖／翻攝自伊能靜微博)

伊能靜近日復出參加大陸真人秀《媽媽是超人2》，不過和老公秦昊互動不熱絡引起爭議，事後她護愛表示秦昊只是個性木訥，她更感性告白要不是他當初沒丟下自己，也不會有現在的幸福生活。

15日伊能靜曬出和兒子哈利的合照，談及維繫家庭最重要的是可以彼此調整步伐，「像跳一支華爾滋，有時你前，有時他後，但都不會踩彼此的腳，終培養默契化成圓滿的舞曲」，並以老公秦昊為例子，當出兩人戀愛時，她心裡非常不安，但有他的勇敢，才能一一打破。

現兩人進入家庭，「他也要成長為父親，學會經營婚姻，他那時沒有丟下我，我現在也應該等等他」，表示會等秦昊學會經營婚姻。而她和兒子哈利相處也是一樣，如果有意見分歧，她都會先聆聽很少反駁，反之兒子現在長大了，「很多事情看得比媽媽更前衛、更新穎，更有行動力」，但他不會嫌棄她慢，一番話道出家人的相處之道，引起網友熱議。

(中時電子報)