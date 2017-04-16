MLB》馬林魚又逆轉 4轟氣走大都會
馬林魚前日才以再見安氣走大都會，16日又演出逆轉戲碼！魚軍投手康利在陳偉殷先發那場16局大戰後再度掛帥，主投6局失3分，因隊友追回比分而逃過敗投，馬林魚最後以5-4獲勝，中繼1局的田澤純一獲得勝投。
康利原本投到7局上時僅失1分，馬林魚還以2-1領先，不過在無人出局下被連敲兩安，第2支還是帶有1打點的三壘打，登時毀掉他的勝投，教練也立刻把他換下。接替的麥高文被打了高飛犧牲打，這1分也記在康利頭上，馬林魚以2-3被超前，康利反成敗投候選人。
大都會先發狄葛朗飆出生涯最高的13次三振，但也被波爾、歐蘇納敲出背靠背的陽春砲，投完7局退場。接手的沙拉斯一上場就K掉了代打鈴木一朗，但是馬林魚在兩人出局後開始反攻，羅哈斯保送上壘，葉利奇、史坦頓居然敲出了單場第2度的背靠背全壘打，一口氣灌進3分，也打掉了狄葛朗的勝投。
馬林魚全場4轟敲下5分，就以這5分轟垮大都會，雙方已經連續3戰的先發投手都無關勝敗。魚軍憑藉優勢火力，輸掉首戰後連贏兩場，在4連戰取得2勝1負的上風。
(中時電子報)
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