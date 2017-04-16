陳羽凡退出演藝圈！被迫單飛胡海泉發文說...

陳羽凡宣布退出演藝圈，他所屬的雙人演唱組合「羽泉」恐面臨解散命運。（圖／達志影像）

大陸雙人演唱組合「羽泉」成員陳羽凡身陷白百何出軌風暴，「出軌門」事件延燒第5天，陳羽凡今（16日）凌晨震撼坦言，與白百何已在2015年協議離婚，兩人為了9歲兒子才沒有對外宣布，並再宣布「無限時退出娛樂圈」，而陳羽凡是「羽泉」中的一員，可以說是放任團員胡海泉單飛。

演唱組合「羽泉」由陳羽凡、胡海泉組成，團名由兩團員名字各取一字組成，由陳羽凡擔任主唱、吉他手；胡海泉擔任主唱及鍵盤手，團體以精湛歌藝與和聲打開知名度，至今發行11張專輯，不過「羽泉」卻因陳羽凡退出演藝圈，團體恐怕面臨解散命運。

「羽泉」團員胡海泉被迫單飛，對此，胡海泉稍早在微博發文挺陳羽凡，貼出歌曲《我們倆》歌詞「我們兩個 走過風 走過雨 用眼神給彼此溫暖 黑暗之中 不曾迷失彼岸 是因為你的手在我雙肩」，並寫下：「娛樂有圈，音樂無界」，彷彿是為惋惜「羽泉」的歌迷打氣，粉絲也不捨留言「會捨不得羽泉組合 你們都要好好的」、「別的不多說了，希望羽泉還能繼續」。

(中時電子報)