陸客境外消費持續成長 金額破美國兩倍

機場免稅商店是陸客團採購重點。（圖/本報系資料）

中國大陸經濟崛起，現在世界各地都可以看見陸客身影，去年的陸客境外消費總額再度居冠全球，而且金額超越美國兩倍有餘。

據港媒《南華早報》報導，聯合國世界旅遊組織近期公布2016年的各國境外消費統計，指中國大陸遊客境外消費達到2610億美元(約合8兆新台幣)，比2015年增加12%。

世界旅遊組織表示，中國大陸的境外消費連續13年保持兩位數增長，也連續5年保持世界最大境外消費國地位。其總額較之美國的1220億美元(約合3兆7千萬新台幣)，多出兩倍有餘。

如果以出國人數來看，中國大陸去年的出國總人次為1.35億人，相較於2001年的1200萬人次，成長了超過十倍，可以說是全球旅遊方面進展最快的地區。

(中時電子報)