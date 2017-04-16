八田與一紀念銅像遭斷頭帶走 台南市政府成立專案小組追查

位於烏山頭水庫內的八田與一塑像驚傳斷頭。（嘉南農田水利會提供）

警方出動鑑識小組採證。（莊曜聰攝）

位於台南烏山頭水庫內的八田與一紀念銅像，今晨驚傳遭人斷頭，且頭顱遭人帶走，不知所蹤，嘉南農田水利會人員立即報警，警方也立即派員前往蒐證，由於八田與一在台日知名度相當高，加上下個月8日就要在同個地點舉辦墓前祭典，市長賴清德得知消息後，已下令警方成立專案小組偵辦，指示文化局研擬銅像修復或重塑事宜。

警方調查，早上6時許一名農田水利會會務委員在烏山頭水庫內晨運，經過八田與一塑像時，赫然發現銅像頸部以上部分被切除，周邊也遍尋不著，會務委員通報會長楊明風，他立即請同仁報警，並趕往現場，警方也出動鑑識小組進行採樣。

八田與一規劃興建烏山頭水庫及嘉南大圳，對地方開發貢獻巨大，被稱為「烏山頭水庫之父」，在水庫內的八田與一塑像，向來被視為台日友好象徵，經常有日本遊客前來參拜，包括前總統馬英九、陳水扁、八田與一後裔子孫八田晃夫等人，都曾前來參拜，此事件將引起台日雙方高度關切。

(中時)