馬政府違法、趙貪婪!周玉蔻：中廣雙頻08年就該繳回
中廣音樂網、寶島網收攤一事，近來爆發許多不滿聲浪，甚至被質疑是政治迫害；不過NCC回應，已經仁至義盡地給了中廣1個月的寬限時間，資深媒體人周玉蔻也表示，此事其實是馬英九執政時期的政府違法。
周玉蔻昨（15）日在臉書指出，中廣音樂網和寶島網，2008年就應該繳回政府，因此是馬英九政府違法；她還痛批中廣董事長趙少康貪婪成性，「沒把他們過去8年A的收益要回來已經夠客氣了。」
另外，對於中廣音樂網DJ、歌手萬芳提到停播一事「中廣只有對外聲明，並沒出對內公告。」周玉蔻認為不意外，因為她所了解的趙少康就是這樣的老闆；她並無奈地說，台灣的經營者何時才能體會員工的重要性，給一點通知很難嗎？
(中時電子報)
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