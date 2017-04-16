NBA》薑還是老的辣 馬刺下半場轟垮灰熊

馬刺保羅蓋索(右)積極卡位，努力不讓灰熊查克藍道夫搶到球。(美聯社)

原本上半場的拉鋸僵局，卻遭馬刺第3節狂轟32分徹底改變，馬刺最後以111比82橫掃灰熊，在7戰4勝制的季後賽首輪取得第1勝，馬刺表現最佳的仍是「一哥」里歐納德，他拿全場最高32分，另有5助攻、3籃板。

這個對戰戲碼也是蓋索兄弟正面交鋒，結果哥哥保羅蓋索表現完全被弟弟馬克比了下去，保羅蓋索替補貢獻6分、4籃板，馬克蓋索32分、5籃板，不過勝利仍被馬刺帶走，畢竟馬刺向來就以團隊打法著稱，保羅蓋索無須太過拚命。

馬刺16日大勝灰熊29分的功臣，除了全場投14中11、9罰俱中的里歐納德，艾卓吉也有20分、6籃板進帳，法國「小跑車」帕克表現彷彿回春，全場投13中8，包含三分球2投2中，貢獻18分、2助攻與2籃板。

面對馬刺密不透風的防守，灰熊投籃命中率僅3成92，全隊只有馬克蓋索發揮正常，坐領NBA最肥薪資的主控康利，投14中5，拿13分、7助攻與5籃板，「黑白雙塔」另1人查克藍道夫則陷低迷，投13中3，竟然僅得6分。

不過昔日飛人卡特以40歲又79天年紀在季後賽先發，成為自從2008年的穆湯伯(當時40歲又312天)之後，年紀最大在季後賽先發的球員，不過卡特16日打了28分鐘，僅拿4分、4籃板，足以證明他真的老了。

(中時電子報)