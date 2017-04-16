遇詐騙想尋短 警察接電話保住40萬養老金
55歲、嫁到台灣多年的蔡姓女子，日前接獲假郵局電話稱有人要提領她帳戶內55萬元全部現金、帳戶遭列管等，她嚇得要去郵局匯款，幸好郵局人員機警報警，市警一分局民權派出所員警趕至，及時阻止一場騙局。
當時，民權所警員林宥任趕到郵局時，發現蔡女神情緊張，拿著存簿和印章要匯款40萬元，、正好詐騙集團打手機給蔡女，林員隨即接起電話、當場拆穿詐騙。
原來，多年前從湖南嫁來台灣的蔡女，上月中旬接到自稱板橋郵局櫃檯員的林姓女子來電，表示有人在郵局要提領她戶頭內的50萬元，蔡女回應沒有這回事；不久，又接到自稱桃園警察局的男子來電，指她販賣的人頭帳戶已經被金管會列管，而且個人資料已被盜用拿去開戶，在中國信託有非法金流高達數百萬，案子已經由桃園法院王法官偵辦中。
對方還要求她到附近超商接收法院傳真，之後又威脅蔡女，看完公文後要立即燒掉、以免洩密，更不能向別人洩漏案情，否則警察會用手銬和腳鐐上門抓人、帶她遊街。
蔡女信以為真，詐騙集團成員每日撥打數通電話向蔡女說明「案件進度」，並用「對帳」的名義陸續詐得其他銀行存款明細，指示蔡女把帳戶內的人民幣換成新台幣轉存到郵局，直到日前要蔡女把錢匯至指定銀行帳號「代管」才露出馬腳。
及時保住養老金，蔡女在目睹真警和假警的通話後，才面露微笑、放下心中的不安，直說這幾天來她已經被煩到幾乎精神崩潰，甚至想要一死了之，很感謝林員到場救她。
(中時)
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