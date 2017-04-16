MLB》塞爾總算奪首勝 加碼K出大聯盟新猷

塞爾對光芒狂飆12K，首勝入袋還締造大聯盟新猷。(美聯社)

塞爾(Chris Sale)季後換穿紅襪，雖然拿手K功依舊，但運氣卻不佳，前兩戰繳優質先發，一勝難求還苦吞1敗，16日他第三度披掛上陣，儘管隊友只給2分奧援，但對他來說已足夠！最後他以主投7局僅失1分，率紅襪2比1擊敗光芒，更一舉以12次三振，締造150場先發飆最多三振的大聯盟歷史紀錄。

前兩場出賽，塞爾力投14.2局失2分，隊友卻只給他1分火力支援，讓他僅拿下0勝1敗戰績。不過此役紅襪有莫蘭(Mitch Moreland)助拳，他先在2下轟陽春炮，助球隊先馳得點不過；7下又在兩隊1比1平手時率先敲安上壘，並靠捕手萊昂(Sandy Leon)的滾地球，奔回第2分。

打線「進步」給2分支援，儘管塞爾控球略顯不穩投出3保送，其中3上的1次保送更導致失分，但仍爭氣的繳出7局失1分、飆出12K的好投，總算如願奪下勝利。擺脫悲情的他，總算鬆了一口氣，「顯然前幾周的狀況都過去了，拿下這一勝感覺很棒，我們也能繼續往前進！」

「具主宰力、強悍，這些形容詞都足以匹配塞爾的表現！」紅襪總教練費洛(John Farrell)指出，塞爾三種型態的投球，都有製造打者揮空的效果，並讚賞他穩定、少失投的表現，「雖然我們比賽後段才取得領先，但光是看塞爾的投球，就值回票價了！」同時他先發150場飆1149次三振，更一舉寫下聯盟新猷。

相較紅襪雙喜臨門，光芒就悲情多了，不僅以1分輸球，沒延續前役對紅襪打10分的氣勢，先發歐多瑞希(Jake Odorizzi)還因左腿緊繃，2下僅投1球就傷退；他突然退場，也讓莫蘭趁著接手的E.拉米瑞茲(Erasmo Ramirez)熱身不足，轟出關鍵的陽春彈。

賽後光芒宣布把歐多瑞希放進10天傷兵名單，歐多瑞希難掩失望，「這是比賽的其中一種狀況，永遠不會知道何時會來。」同時他也透露其實上一場對上藍鳥時，他雖完成6局投球，且僅失2分，但當時腿部就已出現一些狀況。雖然得等10天後才能回歸，不過他樂觀看待傷勢，表示屆時應該就能復原。

(中時電子報)