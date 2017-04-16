對付平壤 韓完成低空攔截飛彈 加緊2018部署
北韓16日上午在咸鏡南道新浦潛艇基地附近試射飛彈，但發射不久隨即爆炸。韓聯社指出，平壤15日為紀念北韓「國父」金日成冥誕舉行大閱兵，公開了新型洲際彈道飛彈等3種洲際飛彈，加上16日試射飛彈，意在向軍事施壓的美國進行「武力示威」。
而北韓試射飛彈不久，據韓國軍方人士16日也透露，身為「韓國型導彈防禦系統」（KAMD）核心武器之一的中程地對空飛彈（M-SAM）已實際開發完成。
他表示，M-SAM飛彈開發進入最後階段，所有試評全部結束，下月將進行是否符合作戰標準的評估，目前只剩下部分行政程序。
在試評中，M-SAM導彈的攔截率等所有作戰性能要求（ROC）都已達標。韓軍對用以攻擊北韓飛機的地對空導彈「天弓」進行性能改良，開發攔截彈道飛彈的M-SAM導彈。M-SAM可在20公里高處，以直接碰撞殺傷方式攔截敵方彈道飛彈。
去年年初，韓軍首度成功進行M-SAM飛彈的攔截試驗，之後又多次獲得成功，準確攔截10枚模擬飛彈。韓軍計畫下月完成開發程序，在制定規格標準後，於今年下半年與軍工企業簽署量產合同。
韓軍原本計劃在2020年代實戰部署M-SAM，不過鑒於北韓核挑釁日益頻繁，於是將目標提早至2018-2019年。等M-SAM完成部署後，它將與韓軍正在開發，攔截高度達40-60公里的遠程地對空導彈（L-SAM）一併成為韓國型導彈防禦系統的核心武器。
而在這基礎上，加上韓軍擁有的「愛國者2」（PAC-2）型飛彈、性能有所改良的「愛國者3」（PAC-3）型飛彈，以及將部署的「薩德」（THAAD）反導系統等，可構建多層飛彈防禦系統，大幅提高攔截率。
(中時電子報)
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