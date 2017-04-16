興建中重載船火警致2死 台船全面善後
台灣國際造船公司建造中的半潛式重載船15日火警，造成2名工人死亡，台船稍早發出新聞稿，強調承攬商工作人員意外死亡後，公司隨即成立緊急應變小組，啟動安全及善後機制，展開全面安檢，並配合檢察官相驗、勞檢單位調查。
台船表示，事故發生後已立即通知亡者家屬，且持續從旁協助，台船董座鄭文隆並指示總經理今天親自前往慰問家屬，允諾全力協助撫卹及善後事宜，上午也召集相關主管及人員，全面進行事故檢討及安全防護。
台船指出，承攬商崧詮工程行電焊工盧麒旭、鐵工林姓良，昨天下午在半潛式重載船的空氣溢流櫃工作，下午4點半左右艙內冒煙，現場工作人員立即救火，待火源熄滅後，發現兩人已倒臥艙內，無生命跡象。
據了解，特種運輸船舶市場中，「半潛式重載船」屬高階產品，主要承運海上石油鑽油平台、巨型吊車、駁船、艦艇、挖泥船等重量超過1000噸的超大型貨物和海洋工程設備，有較高的技術及管理經驗門檻，一般船廠難以踏入。
(中時)
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