劍指吳營？詹啟賢要黨中央查賄選

前國民黨首席副主席詹啟賢日前指控有特定陣營黨主席參選人綁樁嚴重，遊覽車一台一台載出去吃飯。媒體今天詢問詹啟賢此事，詹啟賢雖未明確指明哪一陣營，僅一再表示「某個陣營反應激烈」，詹在與媒體的爭論之中也不斷解釋洪、郝都認同他的說法，劍指吳營意味濃厚。

媒體詢問詹啟賢，吳敦義與郝龍斌都認為提出這樣的指控不恰當，詹啟賢馬上打斷記者，「郝龍斌沒這樣講喔，他是贊成我的說法，他也說他到處聽到這樣，他還說『凡走過必留下痕跡』，『若要人不知，除非己莫為』。」

接著媒體又問，洪秀柱與吳敦義都希望詹啟賢可以提出具體在哪個縣市有這樣的情況，詹啟賢又打斷記者提問，強調洪秀柱的意思應該是講出來黨中央比較好查辦，「她沒有疑問喔！為什麼洪主席沒有強烈反應，為什麼郝龍斌說『凡走過必留下痕跡』，請媒體去了解。」

詹啟賢說，這就像聽到左鄰右社說附近有黑幫在恐嚇，跑去跟警察檢舉，結果警察說拍到照片有槍才抓人，這樣對嗎？黨員已經普遍反應有這問題，希望黨中央嚴肅面對。

詹啟賢說，他已經跟黨中央講過請去注意這件事，要派人去了解一下，誰不知道遊覽車一車一車拉著人走，四、五部遊覽車一下就到餐廳去，呼籲黨員若是認為國民黨不該再走（黑金、綁樁）這條路，該走新的道路，都應向黨中央檢舉，「不是我一個檢舉，愛黨的都該去檢舉。」

(中時)