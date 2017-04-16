職場達人走進校園開課 長女產學班培育準美髮設計師

長榮女中美容科去年與米蘭時尚髮型攜手開設產學專班，目標是高職3年一畢業，即能上線當設計師。(曹婷婷攝)

米蘭、長女攜手開課的產學專班，學生幾乎都已能獨當一面。(曹婷婷攝)

米蘭時尚髮型董事長許漢宗(左下)希望透過產學專班，讓年輕學子畢業即具備就業力。(曹婷婷攝)

傳統美髮手藝傳承，3年方能學到有機會獨當一面「出師」，長榮女中美容科去年與米蘭時尚髮型攜手開設產學專班，目標是高職3年一畢業，即能上線當設計師，為實踐這個理想，該班師資由米蘭時尚髮型設計師走入校園親自教導，學生只研習二個學期，已能展現好手藝，邀請家長到校接受服務，見證學習成效。

長榮女中為解決產業端長期以來的學用落差，與米蘭時尚髮型產學合作，米蘭更在長女校區開設長女旗艦店，除了對外營業店面，也提供長女學生就近實習。

校長蔡玉敏說，美容群科一向是長女的招牌，不受少子化衝擊，105學年度反而逆勢增班，校方更提高產學合作規格，將該班定位為產學專班，所有美髮術科皆由米蘭一線設計師入校授課，值得一提的是，該專班導師林汶蓁本身就是長女校友，還是管理6家分店、米蘭的區經理。

產學班美一仁開班前，校方舉辦家長說明會，48個名額吸引近80名學生報名，由米蘭主管面試，挑選熱情、不怕吃苦、有企圖心的學生。

開學後米蘭傾全力，派出體系內一線設計師入校指導術科，以業界趨勢取代考照學程，學生畢業後可選擇直接到米蘭上班。米蘭時尚髮型董事長許漢宗指出，目前高職學生畢業後大多升學，大學畢業後一樣要從助理做起，因此，從事美髮工作的不到1成，等於浪費了7年的養成，他鼓勵學生應先就業，未來要進修多的是機會。

他也誇下海口，學生只要按步就班，依照他們導入的教育系統認真學習，畢業後，立即成為設計師不是問題。他說，早年的學徒都是從助理做起，至少3年才有機會學功夫，但該班是先從設計師的訓練開始，先學剪學，再學染燙，等到快畢業時，密集訓練洗髮等助理工作，如此才能讓學生一畢業馬上能成為設計師。

果真，校方在開班不到1年的時間，就舉辦「美麗一家仁」的活動，邀請該班的家長到校見證，讓兒子、女兒為自己服務，從剪髮、染髮、洗髮到吹整，一條龍的體驗，驗收孩子的學習成效。

從事美髮業的學生家長郭寶凰說，她國中畢業到台北沙龍當學徒，當了3年多的洗頭小妹還沒摸到髮捲，因此鼓勵女兒報考產學班，而她的兒子大學畢業，退伍後到工廠上班，薪水21K，於是回頭學美髮，30歲當上設計師，月入5、60K，她說，女兒若認真學，18歲就可以當上設計師，可以少走很多冤枉路。

(中時)