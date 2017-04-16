北市就服處4／17-4／21服務業大量徵才
台北市就業服務處17日至21日為想要求職的朋友提供363個工作機會，分別在各就業服務站熱情展開，有旅宿業、餐飲業、保全業及服務業等，旅宿業璞邸旅店股份有限公司釋出薪資達35K的儲備管理職；服務業夢想生活開發公司釋出時薪300元的居家全職兼職清潔服務人員及兼職居家管家；服務業明恩數位資訊股份有限公司釋出時薪235元的美食外送員；餐飲業麥當勞餐廳有限公司釋出時薪198元的計時及外送服務員，歡迎求職民眾前往就業服務站遞件應徵。
現場徵才時間於4月17日下午在景美就服站（捷運景美站）；4月18日頂好就服站（捷運忠孝復興站） ；4月19日下午在頂好就服、站、景美就服站、西門就服站（捷運西門站）及艋舺就服站（捷運龍山寺站）；4月20日下午在艋舺就服站、信義就服站（捷運象山站）、西門就服站及北投就服站（捷運北投站）；4月21日下午在西門就服站，參與廠商尚有嘉賀保全股份有限公司、三商行股份有限公司（品川蘭）、東京都保全股份有限公司、金日實業公司、美商德盟全球凱展股份有限公司台灣分公司、台灣樂天皇朝有限公司、美樂食餐飲股份有限公司、銀荷光電股份有限公司、三商行-美廉社、路易莎咖啡職人公司、聯維有線電視股份有限公司等共15家企業。
就服處表示，就業服務處的就業媒合服務完全免費，活動相關訊息歡迎請洽台北就業大補帖網站（https://www.okwork.taipei）查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線（02）23085231。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。