北市就服處4／17-4／21服務業大量徵才

台北市就業服務處17日至21日為想要求職的朋友提供363個工作機會，分別在各就業服務站熱情展開，有旅宿業、餐飲業、保全業及服務業等，旅宿業璞邸旅店股份有限公司釋出薪資達35K的儲備管理職；服務業夢想生活開發公司釋出時薪300元的居家全職兼職清潔服務人員及兼職居家管家；服務業明恩數位資訊股份有限公司釋出時薪235元的美食外送員；餐飲業麥當勞餐廳有限公司釋出時薪198元的計時及外送服務員，歡迎求職民眾前往就業服務站遞件應徵。

現場徵才時間於4月17日下午在景美就服站（捷運景美站）；4月18日頂好就服站（捷運忠孝復興站） ；4月19日下午在頂好就服、站、景美就服站、西門就服站（捷運西門站）及艋舺就服站（捷運龍山寺站）；4月20日下午在艋舺就服站、信義就服站（捷運象山站）、西門就服站及北投就服站（捷運北投站）；4月21日下午在西門就服站，參與廠商尚有嘉賀保全股份有限公司、三商行股份有限公司（品川蘭）、東京都保全股份有限公司、金日實業公司、美商德盟全球凱展股份有限公司台灣分公司、台灣樂天皇朝有限公司、美樂食餐飲股份有限公司、銀荷光電股份有限公司、三商行-美廉社、路易莎咖啡職人公司、聯維有線電視股份有限公司等共15家企業。

就服處表示，就業服務處的就業媒合服務完全免費，活動相關訊息歡迎請洽台北就業大補帖網站（https://www.okwork.taipei）查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線（02）23085231。

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