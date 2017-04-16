趙麗穎透視挖空裝 力尬林志玲深V美腿
電影《西遊記·女兒國》15日舉行發布會，主演郭富城、趙麗穎、馮紹峰、林志玲都現身，只見趙麗穎身穿黑色透視裙，露美背和側腰，林志玲也秀出事業線和美腿，雙姝同台爭艷。
才剛秘婚的郭富城，看起來心情很好，不過手上不見婚戒，低調保密到家，而在電影飾演孫悟空的他，談到拍攝最痛苦的就是化妝，因為皮膚敏感，一話就起水泡，讓他笑說：「錢不用帶，但藥膏必須隨身攜帶」。
而趙麗穎身穿黑色透視挖空吊帶裙，沒有刻意擠事業線，但大秀美背和側腰，網友大讚性感十足，力尬一旁深V露事業線、美腿的林志玲，不過林志玲這次在電影中造型顛覆女神形象，畫完妝連身邊工作人員都認不出，被馮紹峰虧：「妳是被騙來的吧？」演出備受期待。
(中時電子報)
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