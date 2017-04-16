美長頸鹿生產直播 全球120萬人共睹好感動

長頸鹿April照顧剛出生的小長頸鹿。(美聯社)

長頸鹿April照顧剛出生的小長頸鹿。(美聯社)

長頸鹿April照顧剛出生的小長頸鹿。(美聯社)

美國紐約一座動物園周六晚在網路上直播長頸鹿April的生產過程，全球至少有120萬名網友共睹、直呼好感動。April產下一頭健康的小公長頸鹿，未來將在社群網站上讓網友選出它的名字。

根據美聯社(AP)報導，距紐約市約209公里遠的動物園Animal Adventure Park，周六晚間開始在April的圈欄上架設鏡頭、開始進行網路直播，網友可看到小長頸鹿前腳先被生出，隨後慢慢在April的努力下頭部出現，April也不時轉頭去舔小長頸鹿的臉，最後小長頸鹿才被一口氣生出來。小長頸鹿出生45分鐘後慢慢搖搖晃晃地站起來，隨後開始喝奶。

雖然這已是April第4次生產，但是母長頸鹿生產時是站立著的，因此小長頸鹿脫離子宮時距地面約1.8公尺高、相當危險。小鹿的爸爸是5歲、名叫Oliver的公長頸鹿，這是Oliver第一個小孩，它全程都在隔壁圈欄陪伴。

該動物園今年2月就開始在YouTube上直播，但部分極端動物權利份子認為這些影像過於羶腥和裸露，一度迫使YouTube關閉直播。當時不少觀眾都焦急的等待小長頸鹿的出生，一名美國作曲家還在YouTube上發表以這為靈感的創作歌曲，歌名就要：「我等(長頸鹿)等到要發瘋了。」

在小長頸鹿真的出生後，社群網站推特(Twitter)上一片歡欣感動，但也有不少網友忍不住扯上時事，該網友說在美國對恐怖組織伊斯蘭國(IS)投擲的「炸彈之母」、該炸彈成為網路話題後，這個小長頸鹿的出生讓世界比較團結，讓他相當欣慰。

長頸鹿懷孕後要等13到15的才會生出小長頸鹿，所以許多人以為2月April就會生產。目前該動物園關閉中，直到5月13日才會重新開幕。動物園現在已在群募網站GoFundMe上面公開向大眾蒐集小長頸鹿的候選名字，只要捐款1美元就可以提名名字，最後動物園會從中選出6個，然後在社群網站上讓粉絲們選擇。

(中時電子報)