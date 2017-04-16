MLB》生涯最慘 虎王韋藍德被打9分

老虎隊王牌投手韋藍德單場被打9分創新高。(美聯社)

老虎隊16日作客印地安人，「虎王」韋藍德雖然厲害，但是面對「天敵」印地安人仍難逃挨打命運，4局挨3轟，被敲11支安打，狂失9分，改寫個人13年大聯盟生涯的最多失分紀錄。老虎隊奮力反攻，最後還是以6-13吞敗。

「他們(印地安人)痛打了我一頓。」韋藍德說：「每次碰上他們就是一翻兩瞪眼，不是我壓制他們，就是我被狠狠修理。」韋藍德最怕印地安人，他2005年出道的第一場先發就敗給印隊，生涯6度被印隊痛打7分以上。韋藍德去年最慘的一役也是碰上印地安人，4.2局失8分，今年則是開季不久就創下新紀錄，這是他本季首場敗投。

印地安人王牌克魯伯也沒多輕鬆，面對老虎隊的猛攻，他6.1局就被打6分，不過在韋藍德的崩盤之下，克魯伯還是取得了本季首勝。安卓米勒中繼1.2局無失分，本季累計6局的自責分率仍為零。

(中時電子報)