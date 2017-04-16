NBA》年度MVP開票近半 韋少大幅領先
儘管聯盟還沒公佈本季競爭激烈的年度MVP人選，不過根據「SB Nation」統計，目前已有48名媒體記者公布自己年度MVP選擇，其中30人把第1名選票投給韋斯布魯克，哈登僅拿13張第1名選票，幾乎提前宣告大局底定。
因為今年擁有投票權的媒體記者只有100人，並非以往的130人，如今不少媒體選擇公開自己選票，且有接近半數的48人，代表本季改寫單季最多大三元歷史紀錄，且場均數據大三元的韋斯布魯克，還是比較獲得媒體青睞。
不過因為部分媒體公布自己選票時，只有提供自己年度MVP第1名選項，目前只有28人公布第2名選票，可是韋斯布魯克已經取得369分的高分，遙遙領先排在第2的哈登108分，排在第3的里歐納德更只拿到109分。
畢竟第1名選票對於年度MVP競爭影響很大，根據計分規定，第1名選票等於10分、第2名7分、第3名5分、第4名3分、第5名1分，所以誰能掌握大部分的第1名選票，幾乎等同確保拿下年度MVP的頭銜。
NBA本季也改變以往做法，將在總冠軍賽與選秀會結束之後的6月27日當天，首次舉行頒獎典禮，不過各個獎項將會提前一一公布，到時候就可知道這些公布選票的媒體，是否真的照著他們所寫的投票。
(中時電子報)
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