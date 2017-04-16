全台第一鮪 宜蘭拔頭籌

宜蘭縣南方澳漁港今天（16日）傳出好消息！蘇澳籍進豐28號捕撈一條重達208公斤的黑鮪魚，今鑑定後，確定起鉤時還是活魚，這條黑鮪魚成為今年「全台第一鮪」，是繼去年後宜蘭再奪第一鮪，也讓漁民直呼「爽！」

蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，前天有漁船捕撈到240公斤的黑鮪魚，但因起鉤時是死魚，不算是第一鮪，今天「進」船傳出好消息，經鑑定後成為全台第一鮪，預計明後天會拍賣。

陳春生表示，第一鮪的拍賣價每公斤是4000元至5000元，估計可破百萬元拍賣價，宜蘭平均一年可捕撈500至600條黑鮪魚，往年都跟屏東漁民比速度，看誰是第一鮪，今年宜蘭拔頭籌，再度拿下第一鮪。

(中時)