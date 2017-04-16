為媽媽許個願 大同大學設計師幫你實現
母親節前夕，大同大學今年再度於臉書發起「你許願、我實現」活動，主題訂為「為媽媽許個願」，由設計學院派出120名學生擔任設計師，接受所有人許願，幫助實現願望。
大同副校長兼設計學院院長吳志富表示，2015年首屆動對象為小學生，今年則接受所有人許願，「難度更高！」呼籲外界替媽媽許願、或媽媽也可以為自己許一個願；且即使媽媽不在身邊，圓夢設計師也可以接受任務。而設計師在接受任務後，也將與許願者討論，希望成品能「貼近許願者想像」。
他也說，除了交由設計師實現願望，今年也規劃「共同實現願望組」，由媽媽與子女一起動手完成禮物，保留20個名額，由設計師先幫許願者完成部分成品，再邀請母親一起到大同大學自造者空間，跟子女、家人或是朋友，動手完成成品。
活動許願時間自即日起至4月19日晚上12時止，許願方式可上臉書「你許願、我實現」活動專頁，畫畫、文字或影音形式不拘；若無使用臉書者，可寄至信箱kclin@ttu.edu.tw。
活動將於4月21日公布願望名單。願望名單中，有20組可在5月6日到大同大學與設計師一同完成作品，禮物將於5月10日寄出，請注意臉書訊息，設計師將透過臉書與許願者溝通。
(中時)
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