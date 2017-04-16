恭喜！劉伊心今登記結婚 嫁CEO林志隆升格當林太

劉伊心今嫁老虎牙子CEO林志隆，升格成人妻。（圖／翻攝自劉伊心臉書）

劉伊心創立了E heart品牌，認識老虎牙子CEO林志隆。(圖／本報系資料照)

恭喜！「美胸皇后」劉伊心與「老虎牙子」CEO林志隆戀情開花結果，劉伊心前年與林志隆甜蜜交往，並去年宣布婚訊，而小倆口則在今（16日）上午在信義區公所登記結婚，劉伊心喜升格當林太太，兩人也將在6月4日舉辦婚禮。

劉伊心形象性感、美艷，她多年前把事業轉向美容副業，劉伊心因與老虎牙子合作聯名軟糖，與執行長林志隆從工作夥伴到相戀，兩人對戀情低調，不過感情一路甜蜜，根據《蘋果日報》報導，小倆口選在今上午登記結婚，劉伊心正式升格當林太太，她也向老公喊話「婚後兩人要一起努力打拼事業，要他好好努力不要偷懶」。

31歲劉伊心日前曾爆出面試風波，她口中的「即戰力」成為話題，當時林志隆發聲力挺，小倆口感情不受影響，並全心籌備婚宴細節，忙挑婚紗、試吃喜餅、挑婚鞋，並將在6月4日舉行婚宴，劉伊心月初談到婚禮風格時，她雀躍透露，希望能像園遊會「老虎牙子是有氧飲料，所以我們婚禮也要很有氧。」

劉伊心自去年宣布婚訊後，舉手投足充滿待嫁喜悅，而她與林志隆登記前夕，小倆口則一同出席扶輪社活動，劉伊心不忘在臉書曬合照放閃，小鳥依人靠在林志隆身旁，而今劉伊心登記結婚後，邁向人生新階段，她也將與林志隆一同努力打拚事業，當旺夫的人妻。

(中時電子報)