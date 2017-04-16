恭喜！劉伊心今登記結婚 嫁CEO林志隆升格當林太
恭喜！「美胸皇后」劉伊心與「老虎牙子」CEO林志隆戀情開花結果，劉伊心前年與林志隆甜蜜交往，並去年宣布婚訊，而小倆口則在今（16日）上午在信義區公所登記結婚，劉伊心喜升格當林太太，兩人也將在6月4日舉辦婚禮。
劉伊心形象性感、美艷，她多年前把事業轉向美容副業，劉伊心因與老虎牙子合作聯名軟糖，與執行長林志隆從工作夥伴到相戀，兩人對戀情低調，不過感情一路甜蜜，根據《蘋果日報》報導，小倆口選在今上午登記結婚，劉伊心正式升格當林太太，她也向老公喊話「婚後兩人要一起努力打拼事業，要他好好努力不要偷懶」。
31歲劉伊心日前曾爆出面試風波，她口中的「即戰力」成為話題，當時林志隆發聲力挺，小倆口感情不受影響，並全心籌備婚宴細節，忙挑婚紗、試吃喜餅、挑婚鞋，並將在6月4日舉行婚宴，劉伊心月初談到婚禮風格時，她雀躍透露，希望能像園遊會「老虎牙子是有氧飲料，所以我們婚禮也要很有氧。」
劉伊心自去年宣布婚訊後，舉手投足充滿待嫁喜悅，而她與林志隆登記前夕，小倆口則一同出席扶輪社活動，劉伊心不忘在臉書曬合照放閃，小鳥依人靠在林志隆身旁，而今劉伊心登記結婚後，邁向人生新階段，她也將與林志隆一同努力打拚事業，當旺夫的人妻。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。