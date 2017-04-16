3000人親子早餐日 響應「早餐零3C」

阿華田今天舉辦第4屆親子早餐日，發表「早餐零3C」宣言，呼籲親子在每天早餐時間中不使用3C產品，增進餐桌上更多實際關懷與互動。（陳宜加攝）

3C產品當道，不少家長除了將3C產品當作起床、睡前的伴侶，也當成小孩的保母，阿華田今天舉辦第4屆親子早餐日，發表「早餐零3C」宣言，呼籲親子在每天早餐時間中不使用3C產品，增進餐桌上更多實際關懷與互動。

阿華田表示，飲食的營養教育為主的「食育」議題，近年備受國內外政府、學者重視，而早餐為奠定一天營養基礎，對於成長中的孩童身心發展，更有關鍵性影響，連續第4年舉辦親子早餐日，盼喚起強調親子共食早餐重要性。

今年早餐日有別於往年路跑形式，改為千人野餐，網路2200個名額10分鐘內即「秒殺」，主辦單位統計，今天總計超過4000名親子到場參與。現場並發表「早餐零3C」宣言，號召家長將手機關機，響應培養健康使用習慣。

阿華田指出，隨現代科技發展，現代人生活變得更緊湊，不少家長與孩子習慣使用3C產品，卻容易導致視力有不良影響、專注力短暫、缺乏人際互動，也可能造成親子關係疏離，呼籲親子共食早餐時，不要滑手機、看電視。

「吃早餐時暫不滑手機，讓親子距離更拉近。」英聯食品台灣香港總經理張引璋表示，家長無不希望小孩健康成長，未來並能發揮潛能，卻可能忽略生活不良影響。她舉自己女兒為例，僅要求每天做到吃飯、睡覺、上廁所3件事。

家有5歲、11歲兩兒的吳姓媽媽說，小孩在家中有時確實會跟著父母一起滑手機、看電視，也常因此讓早餐進食速度拖長、容易吃不下，未來將更注意親子使用習慣；另名陳姓家長也說，有時小孩要求使用3C產品，才願意配合乖乖吃早餐，通常會妥協，未來將思考採取其他方式，讓小孩健康吃早餐。

主辦單位表示，近年國內積極推廣食安，早餐日也舉行「小小廚神爭霸賽」，孩童化身廚師製作創意早午餐，由國內知名小兒科專科醫師連天豪、國內知名型男主廚Colin擔任評審，以營養、創意為指標，冠軍抱回3萬元獎金。

(中時)