男持備用鑰匙闖鄰宅，偷拍午睡少婦搶小孩，遭大樓保全制止。(蔡依珍翻攝)

男持備用鑰匙闖鄰宅，偷拍午睡少婦搶小孩，遭大樓保全制止。(蔡依珍翻攝)

男持備用鑰匙闖鄰宅，偷拍午睡少婦搶小孩，多名警力到場制止逮捕。(蔡依珍翻攝)

男持備用鑰匙闖鄰宅，偷拍午睡少婦搶小孩，多名警力到場制止逮捕。(蔡依珍翻攝)

睡夢中竟有陌生男闖入！35歲李姓男子，疑在樓上何姓住戶的鞋櫃中翻到備用鑰匙，竟擅自開門登堂入室，還拿手機對著睡夢中的何男妻小狂拍，何妻察覺有異驚醒，李男卻「要孩子不要錢」，所幸何男接獲妻子來電連忙趕回家，將李男拖出門外，桃警也及時到場，訊後依侵入住宅、強制、恐嚇、傷害等罪嫌送辦。

35歲李姓男子，1年多前和母親一同在桃園區大業路一段一棟公寓社區5樓租屋，13日下午1點多，疑從6樓何姓住戶門口鞋櫃中翻到鑰匙，竟私自開門闖入，還拿著手機四處拍攝、錄影。

當時何妻和4歲女兒正在寢室睡午覺，何妻聞聲驚醒，睜眼就看到陌生男子在房內拿著手機拍她，嚇得連忙起身，把女兒藏在身後，何妻連忙打給丈夫求援，並掏出皮包內的1200元說：「錢都給你，你趕快走！」

沒想到李男竟喃喃自語：「我要小孩，我要拿回屬於我的東西。」幾度進出房門，何妻護著孩子不斷與李男周旋，就在雙方發生拉扯時，何男趕抵家門，把李男扭出家門，轄區桃園警方局青溪所6名警力也陸續趕至，將李男逮捕，何妻事後將驚險過程放上網，直呼鄰居是不定時炸彈。

據了解，李男有毒品、竊盜等前科，去年底和今年初2度因情緒失控、攻擊母親被強制送醫，但騷擾鄰居是第一次，被捕後坦承闖入民宅，對於如何進入房間、為什麼要小孩等問題卻都以「不清楚、不知道、忘記了」帶過，講話也顛三倒四，屋主堅持驗傷提告，李男被依侵入住宅、強制、恐嚇和傷害等罪嫌移送地檢署偵辦。

(中時)