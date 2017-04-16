台籍男留學生塗鴉 在日被逮

21歲台灣男大學生涉嫌在日本東京JR澀谷車站附近的隧道內噴漆塗鴉，於15日凌晨當場被警方以現行犯逮捕。

據中央社引述日本TBS電視台、日本電視台新聞網（NNN）等多家媒體報導，住在東京品川區的台灣籍21歲男子YEH YU CHUN，他於15日凌晨約1時左右（台灣時間15日凌晨12時）涉嫌在東京JR澀谷車站附近的隧道內，使用噴漆罐在牆上塗上黃色與銀色的「SCU」字樣。

民眾通報後，日本警方趕到現場發現這名台灣男子，並從他的包包發現有11罐噴漆罐，當場以涉嫌損毀器物現行犯身分將他逮捕。警方調查這名台灣男留學生是否還涉及其他案子。

(中時電子報)