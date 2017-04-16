蔡政府麻木不仁？呂秀蓮：北韓緊張 台置身事外
北韓近日蠢蠢欲動，今（16）日上午更試射導彈，雖以失敗收場，但各國仍不敢掉以輕心。前副總統呂秀蓮出席一場研討會時表示，目前南北韓情勢一觸即發，但台灣政府彷彿置身事外一般，她建議台灣應趕緊向國際宣布中立立場，強調我們不希望介入戰爭。
呂秀蓮今於「和平中立與東亞變局」研討會指出，台灣政府對於兩韓情勢不知是處變不驚還是麻木不仁，好像不關我們的事一樣；她提醒，過往只要韓國出現事情，台灣肯定也會受到影響，像甲午戰爭其實是韓國內亂所致，最後卻讓台灣被割給日本。
另外，呂秀蓮還提到，習川會後，美國總統川普對大陸的態度已比先前好了許多，假設此次韓國危機被大陸搞定，大陸會不會藉機向美國要求「把台灣給我」？
(中時電子報)
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