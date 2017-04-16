中油小漲油價 汽柴油17日起調漲0.4元
中油公司依浮動油價機制計算，自明（17）日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各0.4元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.7元、95無鉛汽油每公升26.2元、98無鉛汽油每公升28.2元、超級柴油每公升22.4元。
中油公司表示，本週油價因利比亞Sharara油田再度關閉、敘利亞局勢緊繃及沙國支持延長減產協議等消息影響，油價持續走揚。調價指標7D3B週均價為每桶54.43美元，較前週52.72美元，上漲1.71美元，新台幣對美元匯率升值0.003元；國內油價依公式計算漲幅為2.60％，汽、柴油每公升應各調漲0.4元。各式汽、柴油參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。
中油公司強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。
(中時電子報)
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