詹啟賢爆國民黨內賄選 吳敦義：應明白指出是誰

國民黨主席參選人吳敦義(右)今天上午到高雄岡山勵志新城拜票，獲民眾熱烈歡迎。(林雅惠攝)

國民黨主席參選人詹啟賢日前抨擊，黨內選舉操弄派系、請客綁樁等情況嚴重，指某縣市只要支持特定參選人，黨代表就給6萬、青工就給10萬、議員給20萬。對此，同是參選黨主席的吳敦義說，詹啟賢應明白指出此人是誰，否則國民黨形象將被糟蹋。

國民黨主席參選人吳敦義今天上午到高雄岡山勵志新城社區向住戶拜票，受到200多位民眾熱烈歡迎。

對於詹啟賢爆料，這次黨主席選舉人頭黨員、黑道入黨、地方綁樁、請客吃飯、政治利益交換嚴重。對此，吳敦義受訪時表示，這次的選舉有黨主席、中央常委、中央委員、黨代表，光黨代表就有一、二千人已經領表，候選人非常多，詹沒講是哪一個事，只講說有一個事及聽說有一個事、有人賄選、宴客多少錢、多少錢，但他認為，詹的勇氣值得鼓舞。

吳敦義說，詹啟賢應明確講出是哪一個事及哪一個人，不能只是聽說就傳播到全台灣，這是不好的，這等於把所有黨代表、所有候選人、包括他自己都被懷疑，國民黨整體的形象就被糟蹋了。

吳敦義說，詹啟賢應該要明白講出是誰，這樣才有勇氣，否則大家都全面涉嫌，有人是做賊喊抓賊，連他也涉嫌，這多可惜，若能夠明確指出是誰，他就很敬佩詹的勇氣。

媒體另外追問，反洪派中常委最近打算拔掉黨主席洪秀柱的黨權？吳敦義說：「我沒意見，誰是反洪派、擁洪派，我都不知道。」

(中時)