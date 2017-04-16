指示牌加大 加寬 加數量 中市東山路地下道封閉施工
台中市北屯區東山路地下道昨晚封閉，市府交通局長王義川今天（16日）一早前往視察，發現指示改道的牌面在數量與能見度都不足，協助交管的義交數量也不夠，要求廠商在今晚之前指示牌面「加大、加寬、加數量」，並增派義交協助執勤，維護交通順暢與民眾安全。
因應鐵路高架化後，考量行車安全及使用需求，台中市與鐵道橫交的24處地下道，已陸續進行填平工程，其中18處由交通部鐵路改建工程局，納入橋下平面道路及景觀工程辦理，2月起陸續施工，預計2018年底前全數完工，另外6處由台中市政府建設局辦理地下道填平工程。
東山路地下道昨晚封閉，施工廠商在地下道兩端設置圍籬，禁止汽車通行，但機車和行人仍能從地下道兩側側車道通行
，用路人可改走東光路822巷、松竹路或是太原路地下道等替代道路。
王義川關心現場交維狀況，今天一早邀集施工廠商會勘，針對目前施工廠商依照交通維持計畫，設置改道的指示牌面，認為告知的牌面在數量與大小上都不足，且現場維持交通的義交也不夠。
他要求廠商在今天晚上之前，增設同時加大、加寬指示牌面，並加派義交協勤，務必要讓經常使用東山路地下道的民眾，獲得充分資訊，及早改道掌握路況，近日交通局也會在場加強檢查廠商是否落實交維計畫，以維護交通順暢與民眾安全。
(中時)
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