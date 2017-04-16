不滿劈腿！14歲少女撂人狂揍前男友

監視器畫面拍下陳姓少女等人持球棒和安全帽狂打黃姓少年。（陳心瑜翻攝）

新北市14歲陳姓少女疑因不滿前男友16歲黃姓少年劈腿，15日晚間7時50分許與3名男性友人約前男友到新莊區碧江街談判，黃姓少年才到場，就被4人持球棒、安全帽狂打，造成黃姓少年左耳撕裂傷、頭部及胸部挫傷，警方漏夜查緝陳姓少女3名友人到案，將4人依傷害罪分別送往少年法庭和新北地院。

警方獲報到場時陳姓少女等人已經一哄而散，經漏夜追緝，陳姓少女、17歲吳姓少年、17歲范姓少年和19歲徐姓男子陸續到案，3人坦言為陳姓少女教唆打人，訊後遭警方依傷害罪送往少年法庭、新北地院。

(中時)