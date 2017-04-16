大林蒲遷村意願調查 作業人員放棄休假面訪

大林蒲、鳳鼻頭正在進行遷村意願普查，15、16日遇上第一個周末，為加快普查速度，作業人員放棄休假，繼續發放約訪單並進行面訪工作，針對部分民眾擔心一旦在普查問卷上簽名，日後恐無法再修改，高雄市政府也從善如流，取消要求居民簽名作法，盼使居民更勇於表達真實意見。

大林蒲、鳳鼻頭遷村普查作業14日正式啟動，預計5月底前完成1萬1000多戶普查工作，因此，普查人員加快速度，趁15、16日周末居民普遍在家，仍繼續普查作業。

普查前多場公開說明會上，部分居民反應，如果在普查問卷上簽名，是不是日後不能再修改選擇方案，市府民政局為消除疑慮，取消簽名要求，現在普查紀錄表上不再要求受訪者簽名，希望受訪居民充分表達意願。

市府強調，普查過程出於善意，勇於扛責，在執行細節上絕對充分尊重民意，更希望少數居民的疑慮不要影響遷村普查作業，進而影響全體居民權益。

高市民政局表示，本次遷村意願普查將影響大林蒲、鳳鼻頭居民的未來，市府完全尊重居民意見，請居民在此關鍵時刻，更要踴躍說出意願，不論同意或不同意遷村皆可充分表達，然而若是拒訪，則將視同放棄意願，將歸類為「不同意遷村」。

民政局提醒，普查由里幹事及助理佩戴識別證進行家戶面訪，事前也會先發放「遷村意願普查約訪通知單」，預約面訪時間，居民也可以另約時間，或於上班時間洽詢普查專案辦公室（中油大林蒲康樂活動中心2樓）、或撥服務專線 (07) 973-5369詢問。最新消息也會在大林蒲官網（http://dalinpu.kcg.gov.tw）上隨時公布。

(中時)