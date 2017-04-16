洋聯戰績大翻轉 樂天高飛打出驚奇

佩格羅領頭組成的「3洋連線」，是樂天搖身頂尖勁旅關鍵之一。(截自日本雅虎體育)

日本職棒開打至今，太平洋聯盟戰績竟完全翻轉，領先集團由去年屬B段班的樂天、歐力士、西武組成，軟銀和羅德位居第4和第5，受傷兵困擾的日本火腿不僅墊底，還尷尬拿下「領先」全聯盟的10敗，球評張本勳看到樂天的戰績，也感到不可思議，直言「如果春季時預測洋聯是這樣的戰況，會讓人不爽吧！」

回顧上季洋聯戰況，球季前半段幾乎是軟銀一路居龍頭，羅德則也保持在第二或第三；火腿則在明星賽後竄出，拉出破隊史紀錄的15連勝，最後超越軟銀，以龍頭之姿闖進季後賽，奪得日本大賽冠軍。相較之下，其他三隊則幾乎只有挨打的份，即便擠進A段班，時間也很短暫。

如今樂天打出9勝2敗佳績，季後打線是關鍵。除原有的兩洋將惠勒(Zelous Wheele)和佩格羅(Carlos Peguero)，又找來墨西哥聯盟的MVP阿馬鐸(Japhet Amador)，組成讓人恐怖的「三洋砲連線」。2棒佩格羅的強悍，更讓向來言詞犀利的張本勳也讚賞。另還有1棒茂木榮五郎，也扮演其中的關鍵要角。

不過相較打擊，張本認為樂天的投手戰力，至今團隊自責分率4.10成績，仍是有待加強的一環。不過對他們而言，去年球季到經典賽、表現都不理想的松井裕樹，找回過往壓制力，8場出賽還保持無敵的0自責分率，且新秀森原康平和高梨雄平，出賽至今也都沒失分紀錄，是樂天投手群中相對可靠的存在。

(中時電子報)