洋聯戰績大翻轉 樂天高飛打出驚奇
日本職棒開打至今，太平洋聯盟戰績竟完全翻轉，領先集團由去年屬B段班的樂天、歐力士、西武組成，軟銀和羅德位居第4和第5，受傷兵困擾的日本火腿不僅墊底，還尷尬拿下「領先」全聯盟的10敗，球評張本勳看到樂天的戰績，也感到不可思議，直言「如果春季時預測洋聯是這樣的戰況，會讓人不爽吧！」
回顧上季洋聯戰況，球季前半段幾乎是軟銀一路居龍頭，羅德則也保持在第二或第三；火腿則在明星賽後竄出，拉出破隊史紀錄的15連勝，最後超越軟銀，以龍頭之姿闖進季後賽，奪得日本大賽冠軍。相較之下，其他三隊則幾乎只有挨打的份，即便擠進A段班，時間也很短暫。
如今樂天打出9勝2敗佳績，季後打線是關鍵。除原有的兩洋將惠勒(Zelous Wheele)和佩格羅(Carlos Peguero)，又找來墨西哥聯盟的MVP阿馬鐸(Japhet Amador)，組成讓人恐怖的「三洋砲連線」。2棒佩格羅的強悍，更讓向來言詞犀利的張本勳也讚賞。另還有1棒茂木榮五郎，也扮演其中的關鍵要角。
不過相較打擊，張本認為樂天的投手戰力，至今團隊自責分率4.10成績，仍是有待加強的一環。不過對他們而言，去年球季到經典賽、表現都不理想的松井裕樹，找回過往壓制力，8場出賽還保持無敵的0自責分率，且新秀森原康平和高梨雄平，出賽至今也都沒失分紀錄，是樂天投手群中相對可靠的存在。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。