興蘭海運驚傳停航 蘭嶼民宿及遊客恐慌

「興蘭海運」所屬夏威夷號去年3月底啟航，近日卻驚傳停航。（翻攝自蘭嶼鄉公網站）

航行屏東後壁湖到蘭嶼間的「興蘭海運」客輪驚傳財務危機，該公司經營的夏威夷1號、2號無限期停航，該公司以簡訊向蘭嶼民宿業者通知，並說明將先退還匯入款項的2成，引起民宿業者及遊客的恐慌。

蘭嶼民宿業者最近收到署名興蘭海運公司的簡訊，指稱「本公司因營運困頓，無法繼續，至即日起無限期停航，造成困擾深感抱歉

，款項部分，因目前公司資金短缺，先退款20%，待公司清算後再退回餘款」。

蘭嶼民宿業者打電話該公司，但是都沒有人接電話，相關網站及訂票系統均關閉。其他客輪業者這2天收到轉介的客人，但是有許多

民宿業者和遊客已經預約4至5月的船票，因找不到業者出面，相當恐慌。

興蘭海運業者去年2月22日在蘭嶼鄉公所網站貼出公告表示，從3月31日起提高後壁湖至蘭嶼的航行速度，只要1個半小時，引起蘭嶼居民和遊客的雀躍，但沒想到，這幾天竟然收到停航的簡訊。

「蘭嶼看海的日子」民宿業者表示，許多遊客已訂票，但找不到業者出面說明，他們嘗試幫遊客打電話詢問，「可用的方法都用了，還

是無法聯絡業者」。另有遊客石小姐表示，她也是聽人轉述才得知消息，已訂了端午節連假及勞動節連假來回船票，總計4860元，覺得很無奈。

(中時)