爭取軌道建設經費，林佳龍明出席前瞻基礎建設公聽會

台中市長林佳龍明天將親赴立法院，出席前瞻基礎建設公聽會爭取軌道建設經費，希望讓台中市的軌道交通系統建設快速起飛。（盧金足攝）

行政院已宣布將共計1912.59億元的大台中山手線、捷運藍線與捷運綠線延伸建設納入前瞻基礎建設，立法院明天（17日）召開第4場「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會討論軌道建設，台中市長林佳龍將親自出席，再加碼爭取將雙港輕軌捷運、捷運藍線延伸至屯區、捷運綠線延伸大坑、與苗栗海線鐵路雙軌化等建設列入計畫，預期能創造3469億元經濟效益。

「打造台中成為台灣最宜居的綠色城市，讓我們就從便捷的軌道交通系統開始吧！」市府表示，相較於之前中央已投入上兆元經費，於雙北市興建捷運，即將成為全國第二大城的台中市，目前卻僅有捷運綠線正在興建，因此這次行政院提出8年8000億元前瞻基礎建設計畫，已優先將台中的山手線、捷運藍線與捷運綠線延伸等3項計畫納入。

交通局指出，市府以中部區域治理由交通建設做起為角度出發，提出中台灣整體軌道規畫，將繼續爭取雙港輕軌捷運、捷運藍線延伸至屯區、捷運綠線延伸到大坑與苗栗海線雙軌化等4項建設，建設經費共計1290.26億元。

經交通局估計，若全部計畫獲得中央支持，於建設完成後，將可創造經濟效益3469億元、土地開發效益298.14億元，節省民眾往返市區與沙鹿、彰化的時間，同時提升大眾運輸使用率達20%以上，減碳效益超過9.98億噸，也可舒緩市區交通擁塞，並消弭山海屯區城鄉落差，落實區域均衡發展。

大台中山手線包含大甲到后里的上環彩虹線、海線雙軌高架化、大慶至烏日的下環微笑線，全線78.9公里，建設經費為932億元，市府評估未來完成後，將可比照東京山手線形成新公共交通系統，每天載運11.7萬人，經濟效益可達1700億元。

捷運藍線西起沙鹿火車站，行經台灣大道至東區樂業路，全長21.3公里，全線設15處車站，建設經費為841.64億元，未來捷運藍線完成後，從沙鹿車站到市中心的旅行時間，可由目前50分鐘縮短為26分鐘，預估每日運量能達23.06萬人，尖峰時間可達每小時3.91萬人，並將大眾運輸旅次量提升至每日162.7萬人次，經濟效益產值達1186億元。

而捷運綠線延伸至彰化，全長7.82公里，建設經費為138.95億元，透過捷運綠線延伸進入彰化，從高鐵台中站到彰化市區只要9分鐘，服務通勤觀光來往台中彰化的民眾，更可作為後續延伸至和美、鹿港的基礎。

交通局也指出，屯區人口成長率達12%，屯區與市區之間的交通運輸十分殷切，因此市府盼能再將捷運藍線延伸至屯區，盼未來更進一步延長到南投，經費約為320億元。

而捷運綠線延伸至大坑，全長2.49公里，經費約為68.11億元，可成為前往大坑、新社與東勢觀光的入口，更可連接大平霧輕軌形成環狀網路，預估每年休憩人口可達300萬人次。

苗栗海線雙軌化部分，經費約為148.15億元，預計將海線鐵路談文到大山、白沙屯到新埔、通宵到苑裡、日南到大甲全線雙軌化，提升鐵路容量使營運調度更彈性化，結合山手線，創造多種營運模式，提升區域交通便捷性。

清泉崗機場已正式升格為台中國際機場，台中港也啟動新的開發計畫，亟需便捷的聯外交通，因此連結台中港、機場、中科、水湳經貿園區與干城的「雙港輕軌捷運」，肩負發展台中觀光與經濟的使命，未來更規畫將路線延伸至屯區，便利屯區民眾進出市區，建設經費約計754億元。

(中時)