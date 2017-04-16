江少慶7局僅用83球 好投奪下本季首勝

經典賽投出亮眼表現的江少慶，今在小聯盟高階1A先發出賽拿下勝投。(資料照 中央社)

效力印地安人的旅美投手江少慶，本季從高階1A先發，今面對小熊高階1A麥爾托海灘「鵜鶘隊」，主投7局，僅失1分非自責分，率隊終場以5比3拿下勝利，奪下本季首勝。

江少慶本屆經典賽披上中華隊戰袍，在面對荷蘭隊投出亮眼表現，4.1局僅失1分，小聯盟開季後從高階1A先發，日前首場先發，5.1局失3分吞敗，今找回水準，7局投球僅用83球，被擊出4支安打，僅失1分非自責分，順利拿下勝投。

另外旅美投手王維中與黃暐傑今也相繼出賽，本季轉往長中繼發展的王韋中，今救援1局，沒有被擊出安打，表現完美；黃暐傑今則中繼上場，共投2局，讓對手六上六下，還飆出2次三振。

(中時電子報)