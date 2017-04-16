明出席前瞻公聽會 朱立倫：希望得到委員認同

新北市長朱立倫明天將出席前瞻基礎建設特別條草案公聽會，朱立倫今（16日）參加活動時表示，我們很誠摯的拜託立法院，用大台北地區共同的需求來規劃，尤其是軌道建設，不管是萬大中和樹林線的第二期、環狀線的第二期南環北環、汐止民生線，都已經通過可行性研究。

朱立倫表示，希望中央跟地方能合作推動，這也是未來台灣10年前瞻性的計畫，相信用這樣的方式，應該可以得到很多立法委員的認同。

(中時)