誰花錢綁樁？ 詹啟賢：為何只有某陣營反應特別激烈

前國民黨副主席詹啟賢（見圖）日前質疑有人花錢綁樁、請客吃飯。詹啟賢16日出席「讓國民黨不一樣」雙北黨代表座談會，會前，詹啟賢受訪表示，到基層都有聽到請客綁樁的聲音，他沒有講誰，為何有個陣營反應特別激烈？他呼籲黨員自覺，只要發現有參選人花錢綁樁、請客吃飯、利益交換，立刻向黨中央檢舉。（劉宗龍攝）

前國民黨副主席詹啟賢（見圖）日前質疑有人花錢綁樁、請客吃飯。詹啟賢16日出席「讓國民黨不一樣」雙北黨代表座談會，會前，詹啟賢受訪表示，到基層都有聽到請客綁樁的聲音，他沒有講誰，為何有個陣營反應特別激烈？他呼籲黨員自覺，只要發現有參選人花錢綁樁、請客吃飯、利益交換，立刻向黨中央檢舉。（劉宗龍攝）

前國民黨副主席詹啟賢（見圖）日前質疑有人花錢綁樁、請客吃飯。詹啟賢16日出席「讓國民黨不一樣」雙北黨代表座談會，會前，詹啟賢受訪表示，到基層都有聽到請客綁樁的聲音，他沒有講誰，為何有個陣營反應特別激烈？他呼籲黨員自覺，只要發現有參選人花錢綁樁、請客吃飯、利益交換，立刻向黨中央檢舉。（劉宗龍攝）

前國民黨副主席詹啟賢（後中）16日出席「讓國民黨不一樣」雙北黨代表座談會，詹啟賢向與會的黨代表們說明他的參選理念與改革政策。（劉宗龍攝）

前國民黨副主席詹啟賢日前質疑有人花錢綁樁、請客吃飯。詹啟賢16日出席「讓國民黨不一樣」雙北黨代表座談會，會前，詹啟賢受訪表示，到基層都有聽到請客綁樁的聲音，他沒有講誰，為何有個陣營反應特別激烈？他呼籲黨員自覺，只要發現有參選人花錢綁樁、請客吃飯、利益交換，立刻向黨中央檢舉。

(中時)