高市美濃區發生失業兒子酒後打死父親家庭悲劇

高市美濃區發生一起失業兒子酒後打死父親家庭悲劇！今天上午5點50分，黃姓男子奶奶向警方報案，指出孫子打死兒子，警方立即趕往調查，警方表示，53歲的黃男凌晨2點多酒後返家，遭到黃父（74歲）責罵，雙方爆發口角，黃男氣憤下對老爸拳打腳踢，奶奶聽見爭吵聲睡夢中被吵醒，於是夾中勸架，不久則先回房睡覺。

黃男奶奶今天清晨睡醒後發現兒子躺在地上倒地不起，送醫後不治。警方表示，黃男無業經常飲酒，父親因此常責備他，兩人今天凌晨再度爆發口角衝突，黃氣憤下打死父親。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)