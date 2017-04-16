4月16日中視午間新聞速速報

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《北韓大閱兵翌日 北韓再度試射飛彈》

南韓國防部透露，北韓在16號早上，疑似由東海岸的新浦地區，朝外海發射一枚飛彈，不過發射並未成功。至於這枚飛彈，是不是前一天在閱兵典禮上，展示的新型洲際飛彈，南韓軍方還要進一步了解。

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《空氣變糟 北中南29測站達不良等級》

今天北部及台中到台南、離島金門、馬祖共11個縣市，有29個空品測站達到不良等級，環保署提醒民眾，今天出遊要戴口罩，敏感族群最好減少戶外活動。

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《張惠妹幫唱 林憶蓮摘下歌手冠軍》

大陸高人氣節目歌手15號晚上進行「歌王」總決賽，林憶蓮在張惠妹抱病幫唱下，兩人演唱也許明天，天后惜天后的完美演出感動眾人，最終讓林憶蓮突圍，拿下冠軍。

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(中時電子報)