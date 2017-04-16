關廠未先通知！立益紡織廠絕食工人直奔老闆家門苦候
「希望老闆可以出來見見我們！」立益紡織廠無預警關廠，約20名關廠工人16日早上更到董事長蘇東賢位於新北市淡水區的別墅前抗議，帶著陳情書和標語大喊「立益蘇老闆、見見老工人」口號，抗議資方未提出正式的大量解僱計畫書，老闆關廠前夕還透過廠長傳話「一定會優惠解雇」，現也恐跳票。
立益紡織廠上月底無預警關廠，3名平均50多歲員工絕食抗議，昨天約20位老員工到董事長蘇東賢家門口聚集，傳達優惠解雇訴求。立益紡織企業公會理事長徐同溎說「老闆別覺得我們很冒昧，畢竟工人們已經等太久了！」
絕食代表、曾在紡織廠擔任廚工的羅逸榛聲淚俱下表示，在立益服務21年，員工全力配合公司政策輪班、挪班，休假日、國定假日也很少休息，一例一休上路後也因老闆僅讓外籍勞工加班，收入大不如前，過往許多員工因夜間電力較便宜而凌晨1點上工，不敢置信老闆竟這樣對待一起打拼20多年的老員工。
工會表示，所訴求的「優惠資遣」是希望讓適用勞基法的工會會員，給予新制員工一年0.8個基數，舊制者則一年1.6個基數，給付總數僅約1500萬元，而立益到今年2月份營收成長高達34.5%，公司並非因倒閉而關廠，為何不願意讓老員工優離優退？
近20名員工在蘇東賢家門見苦候一個多小時，未獲任何回應，最後在大門貼上陳情書，希望老闆聽到老工人的訴求，否則將持續抗爭。
(中時)
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