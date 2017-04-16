首日就13人 韓大選登記人數創歷屆新高
15日是南韓第19屆韓國總統選舉候選人登記首日，韓中央選舉管理委員會（選管委）表示，當天共有13人登記參選，人數創歷屆新高。
韓聯社報導，選管委方面表示，從委託金繳納情況來看，登記人數可能會達到15～16人。過去候選人數最多的一次大選是第4屆和第17屆，各為12人。由於本屆候選人數多，投票紙的長度可能達28.5～30.0公分。
另外，候選人被分到的號次也受到關注。選管委表示，最大在野黨共同民主黨籍候選人文在寅的選舉號次為1號，自由韓國黨洪准杓為2號，國民之黨安哲秀為3號，正黨劉承旼為4號，正義黨沈相奵為5號。
選管委根據國會議席數量安排候選人號次，目前共同民主黨的議席數最多，為119席，其後依次是自由韓國黨（93）、國民之黨（40）、正黨（33）、正義黨（6）。
候選人登記將於16日下午6時結束，選舉拉票活動將從17日起正式進行。
(旺報)
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