吳敦義小港拉票遭嗆聲 吳讚賞勇氣鼓勵發言
國民黨主席參選人吳敦義今天上午到高雄市小港區青島里活動中心拜票，尋求黨員支持，表示「我已經準備好了！」，當場有1名楊姓女子嗆聲「你是來做事的嗎？我們給你機會，如果你會做事，國民黨怎麼會被民進黨打趴呢？」；吳敦義不以為意，讚賞她的勇氣，鼓勵她發言，說她是為國民黨好，請在場人士給楊女鼓掌。
這場聚會有近百人參加，表態參選高雄市長的國民黨立委陳宜民、國民黨籍市議員陳麗娜、曾麗燕、前立委張顯耀及多位里長都到場力挺。
吳敦義於上午10點50分左右到場，他一開始 致詞希望大家支持他時，站在會場後面的楊姓女子就高喊「你是來做事的嗎？如果來做事，國民黨怎會被民進黨打趴？國民黨要硬起來！」。
大家把目光往後轉，前台肥董事長李復興也連忙走到楊女旁邊安撫她，吳敦義則請大家給楊女鼓掌，說「她是為國民黨好，國民黨真的要硬起來」，楊女隨即被勸離。
吳敦義接著細數，他當黨祕書長時，國民黨不但沒有被民進黨打趴，反而打趴民進黨，當時立法院原有225席，國民黨76席、民進黨91席，後來立委席次減半變113席，國民黨由76席增加到81席，民進黨則由91席掉到27席。
吳敦義表示，民進黨氣數正在衰退，國民黨人才很多，絕對可以再站起來，恢復獅子的勇猛與光榮，他就是要帶領國民黨奮發圖強的領頭羊，懇請大家支持。
(中時)
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