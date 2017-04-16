NBA》沃神爆料：尼克群起反對三角戰術
尼克總裁「禪師」傑克生在記者會上的談話引發許多不滿，球員工會向聯盟告狀，指責傑克生不應該勸離「甜瓜」安森尼，因為安森尼依照合約握有不可交易條款，傑克生的做法擺明是傷害了球員的工作權。
另一方面，傑克生對時下流行的跑轟打法興趣缺缺，決定全面改用三角戰術，他的蠻幹做法引發尼克球員反彈。根據沃神爆料，包括「波神」波爾金吉斯在內，尼克球員已群起反對傑克生的三角戰術。傑克生強行插手進攻系統而造成的失序與挫敗，對每個球員都是沉重的壓力。
雖然傑克生打算以21歲的波爾金吉斯作為重建核心，波神卻刻意缺席了季末的檢討會議以示不滿。傑克生於明星賽後開始介入球隊進攻系統，總教練荷納塞克形同傀儡，就連傑克生很看重的「傳人」首席助理教練藍比斯也被球員所嫌惡。
傑克生趕走前任總教練費許，除了他不肯執行三角戰術，傑克生也怪罪費許沒有正確地使用波爾金吉斯。他原本要以藍比斯接班，迫於內部壓力才雇用荷納塞克。沃神指出，傑克生打算植入的文化始終沒變，一直都是三角戰術。
根據ESPN報導，波爾金吉斯似乎打算返回家鄉拉脫維亞過暑假，以躲開這些煩心事。尼克球團預計在6月重新審視安森尼的情況，面對接踵而至的麻煩與混亂，傑克生的時間不多了。
(中時電子報)
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